Huvitav teada: miks koerad inimeste nägusid lakuvad?

Mõni inimene laseb oma nägu vastumeelsuseta limpsida samas kui teine tõmbub koheselt eemale, kuid tõenäoliselt näevad mõlemad seda kui märki koerapoolsest kiindumusest. Seda see ka on, kuid armastuse näitamine pole ainuke põhjus, miks koerad inimestele musisid jagavad.

Kuigi võib tunduda, et väiksemad koerad on suurematest enam altid lakkuma, pole sellele selget tõestust leitud. Kui hiiglaslik dogi sülle saaks, võiks ta inimest iseenesest lakkuda sama palju ja rohkemgi kui chihuahua, keda tihti kaissu võetakse.

Nagu eelpoolgi mainitud, on armastuse näitamine põhiline põhjus, miks koer inimest limpsida tahab. Lakkumise ajal vabastab koera aju endorfiine, mis tekitavad heaolu- ja rahutunnet. Pole siis ime, et nad seda pidevalt teha soovivad.

Kassid võivad end tundide viisi keelega puhastada, ent ka koerte keeled on suurepärased tööriistad. Nende sülg sisaldab baktereid hävitavaid ensüüme ning kui koer end lakub, vabaneb ta surnud naharakkudest ja üleüldisest mustusest. Koerad tahavad, et ka nende peremehed end hästi tunneks ja püüavad sind pestes sellesse oma panuse anda.

Inimene kodustas koera hiljemalt 15 000 aastat tagasi, kuid vanad harjumused ei kao kergelt. Üheks lakkumise põhjuseks on see, et koer tunnistab sind kui oma karja juhti ning näitab lakkudes üles oma austust. Kui sul on rohkem kui üks koer, on kõige lakkumishimulisem neljajalgne karjas kõige madalamal positsioonil.