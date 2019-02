Vahva video: Valga varjupaigas elav koer oskab peast arvutada

Timoša on Valga varjupaigas elanud juba 2014. aastast ning kuna ta tunneb end seal hästi, ei otsita talle enam päriskodu. Et pühendumust varjupaigaelule tuleb samuti kiita, ülendati Timoša auväärsele varjupaiga šerifi ametikohale.

Varjupaiga töötajatest saab Timoša kõige paremini läbi Janaga ning just Jana on see, kellele ta oma oskusi hea meelega demonstreerib. Kas koer loeb Jana mõtteid või on Jana tõepoolest suutnud Timoša arvutama õpetada? Vaata vahvat videot ja anna teada, mis sina arvad!