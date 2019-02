Kundas visati korteripeo käigus viiendalt korruselt surnuks väike koer

Küsimise peale, kus koer on, olla vastatud, et läks õue jalutama. Kelly kummardus viienda korruse aknast vaatama lootuses, et näeb ehk kuskil oma koerakest enne, kui õue otsima tormab. Nägigi — pisikese Stefani elutu keha lamas viis korrust allpool asfaldil. Selgus, et samuti peol olnud 31-aastane Aarne oli koerakese ühel hetkel lihtsalt aknast alla visanud. Päästa polnud midagi, sest kukkumine kustutas Stefani eluküünla koheselt.