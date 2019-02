Video: meemäkradega tüli kiskuma läinud leopardile näidati koht kätte

Veel enne kui leopard jõudis aga meemägra maha murda, kihutas kohale vanem loom, kes Wolfsoni sõnul oli tõenäoliselt noore meemägra ema. Hetkegi kõhklemata kargas meemäger leopardile kallale ning vaatamata oma suurusele põgenes too saba jalge vahel minema.

«See oli ainulaadseim vaatepilt, mida ma oma elus näinud olen,» muljetas Wolfson. «Leopardid teavad tavaliselt, et meemäkradega jamada ei tasu, aga sel korral tundus tegu olevat noore ja kogenematu loomaga kes lihtsat saaki himustas.» Wolfson lisas, et küllap jääb see õppetund leopardile terveks eluks meelde ja tulevikus ta meemäkrasid torkima ei lähe.