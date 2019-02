Hea teada: kuidas lemmikloom talvel tervena hoida

Kui sinul on väljas külm, on seda ka sinu lemmikul

Antifriisimürgitus on üks kõige sagedasemaid mürgistuse vorme lemmikloomadel. See autodes kasutatav vedelik on looma jaoks ligitõmbav ja hea maitsega, ent ääretult mürgine. Kuna antifriis ei ole kiiresti aurustuv aine, püsib see maapinnal või lumel kaua aega ja seetõttu tuleks selle kasutamisel olla ettevaatlik ja teha kindlaks, et vedelikku maha ei loksu.