Video: talitajad demonstreerisid, kuidas käib Tallinna loomaaia vanima asuka toitmine

Tallinna loomaaia teadaolevalt vanim asukas on harikrokodill, kellel on oma staatusega vägagi sobiv nimi — Vanamees. Nagu ühele korralikule krokodillile kohane, maiustab Vanamees suurima heameelega lihaga ning kuna aedikusse sisenemine on talitajatele ohtlik, tuleb kasutusele võtta muud meetmed.