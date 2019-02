Paku kutsadele kodu: Jõgevamaal ootab seitse üllatuskutsikat uut algust

Jõgeva vallas Näduvere külas otsivad kodu seitse kutsikat – neli emast ja kolm isast. Koerad on umbes viiekuused. Koerte peremees on eakas vanahärra, kes võttis endale emase koera, ent peagi sündisid koeral pensionäri suureks üllatuseks kutsikad.

Kuna kaheksa koera eest hoolitsemine on ühele pensionärile üle jõu käiv ettevõtmine, sooviv omanik küll loomi varjupaika viia, ent iga kutsika eest on tasu 50 eurot ning pensionist selleks ei piisa. Praegu on pesakond hoiuteenust pakkuva Koerakodu OÜ hoole all ning kõik hoiu- või päriskodupakkumised on oodatud telefonil 554 0518.