Hea teada: mis saab sinu annetusest, kui toetad loomakaitseorganisatsioone?

2018. aastal panustas rohkem kui 1700 inimest loomade aitamisse. Lisaks ulatasid oma abistava käe ligi 20 ettevõtet. Paljud annetajad ei pruugi aimatagi, kui oluline on nende abi ja mida sellega saab ära teha. «Oleme väga tänulikud, et inimesed ja ettevõtted märkavad ja hoolivad aina enam ning on valmis oma panuse andma. Annetused aitavad meil tasuda loomade päästmise ja ravi eest, hoiavad töös meie infoliini ja aitavad kaasa ennetustööle,» kommenteeris ELS-i juhatuse liige Kaisa Kaljurand.