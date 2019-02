Fotod: vaata, kuidas läheb tiiger Pootsmanil uues kodus

Nagu piltideltki paistab, siis kõik peale talviste ilmaolude on Tšehhis teistmoodi. Nii oli ka Pootsman enne väliaedikusse minekut uue ümbruse suhtes veel ettevaatlik. Esimene tutvus paarilisega on nüüdseks läbi puurivõre tehtud ja tšehhide sõnul tiigritel huvi üksteise vastu olemas. Kuidas edasi? Jääme Zlínilt uusi teateid ootama ja hoiame teidki kursis.

Pootsmani ajutine minek Tšehhi loomaaeda on tingitud tema osalemisest Euroopa Akvaariumide ja Loomaaedade Assotsiatsiooni (EAZA) liigikaitselises paljundusprogrammis. Zlíni loomaaias on Pootsmanile järglaste saamiseks välja valitud temaga geneetiliselt sobiv emane amuuri tiiger Tanya. Rahvusvahelises paljundusprogrammis osalemine on olulisel kohal Tallinna loomaaia liigikaitseliste tegevuste seas. Tagasi Tallinnasse tuuakse amuuri tiiger eeldatavasti kahe aasta pärast. Siis peaks Tallinna Loomaaia kava kohaselt valmima loomaaia uus ekspositsiooniala Tiigriorg. Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi toetuskampaania Tiigrioru rajamiseks jätkub.