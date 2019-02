Koertega jännis ja pureda saanud tervisesportlane: koeraomanikud, palun tagage möödujate ohutus!

Elan Peetris ja puutun igal treeningkorral kokku koerte ja nende ükskõiksete peremeestega. Minu treeningud ulatuvad tihti ühest Rae valla otsast teiseni ning liigun matkates, joostes ja rattaga. Kuna läbin väga pikki vahemaid, siis võin kohata koertega inimesi ühel päeval ca 5-15 korda, kellest pean mööduma väga lähedalt. Arusaadavalt kõigi tervisesportlaste, lihtsalt jalutajate ja koertega jalutajate teed ristuvad, kuna me kõik kasutame sarnaseid teid, on need siis kõnniteed, metsavahed, pargid, järveääred.

Olgu öeldud, et kuigi selles loos väljendan enda väga suurt pahameelt ükskõiksete (nii enda, koera kui teiste inimeste suhtes) koeraomanike vastu, keda minu hinnangul on 80-90 protsenti kõigist koertega jalutajatest, olen ma siiski väga suur koerasõber. Minu peres oli koer juba enne minu sündi ning meil on olnud kolm koera, kellest kaks viimast olid dobermannid ning tean väga täpselt, mida tähendab koera kasvatamine, vastutamine tema eest ja jalutamisel teiste inimeste austamine.

Minu lugu saab alguse detsembris 2018, kui treeningmahud olid juba suurenenud ja sõitsin rattaga Vaida kandis.

Toon välja kuus värvikamat olukorda, millest koorub välja koeraomanike käitumine, ükskõiksus koera ja teiste inimeste vastu ning ülbus. Kuigi siin on ainult kuus näidet, mis on toimunud kõigest pooleteise kuu sees, kohtun igal treeningkorral selliste inimeste ja koertega.

Olukord 1:

Sõidan rattaga tuttaval teel valges, aga kogu sõidutee on jääs ja rattaga liiga järsud pöörded/kiirendamised ei oleks mõistlikud, tänaval liiguvad inimesed. Kilomeeter hiljem metsa vahele jõudes märkan, et eramaja aed on lahti. Korraks käib mõttest läbi: «Äkki on aias lahtine koer?». Järgmisel hetkel juba näen väga suurt ja kurja koera aiast sõiduteele jooksmas, kes asub mind taga ajama. Mõtlen, et kurat küll — sõidan rattaga liuväljal, koer ajab taga ja kui pikali kukun, siis mul ei ole ühtegi vahendit enda kaitseks, millega mul oleks üldse võimalus koerale vastu saada.

Panin «gaasi põhja» ja mul vedas, koer jõudis minust küll meetri kaugusele, aga jalast kinni ei võtnud ja ma pikali ei kukkunud ning koer loobus tagaajamisest ca 500 meetrit hiljem.

Mõttes kaks teemat:

1. Mis oleks saanud, kui oleksin kukkunud ja pidanud koeraga võitlema? See oli väga suur ja kuri koer, minul ainult pehmed kindad käes. Mul ei olnud ühtegi kaitsevahendit. Kui kaua koer oleks mind purenud? Kuni ma enam ei liiguta? Kas mina olen ise süüdi, et mul pipragaasi kaasas polnud või äkki ikka koer ei oleks tohtinud üldse tänavale pääsedagi, ehk omanik on süüdi?

2. Mis oleks saanud, kui minu asemel oleks olnud mõni vanamemm ratta ja kilekotiga või laps?

Olukord 2: