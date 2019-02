Spetsialistid koerarünnakutest: põhjust tuleb otsida inimesest, koer kätte ei maksa

Inimese ja looma vahelises suhtes saab Oja sõnul looma süüd otsida väga harva, sest tegemist ei ole intellektuaalse, vaid instinkte järgiva ja reaktiivselt mõtleva olendiga. Kui inimene ei mõista seda looma, kellega koos ta elab ja ei saa aru tema loomulikest vajadustest ning sellest, kuidas temaga suhelda ja õpetada, võivad tekkida probleemid —hirmud, foobiad, agressioon, ahistatus ja sundmõtted. «Nii, et põhjuseid tuleb otsida rohkem inimestest, sest koerad on need, kes nad on ja nad ei valeta, nad ei ole armukadedad ja nad ei maksa kätte — mitte kunagi,» kinnitas Oja.

Loomade Kiirabi loomaarsti Anu Poopuu sõnul langevad koerte rünnakute ohvriks tavaliselt justnimelt pereliikmed, enamasti lapsed. Kuigi koera tõugu politsei avaldatud teates ei täpsustatud, leiab Poopuu, et see ei ole tähtis. «On mitmeid uuringuid, mille põhjal saab öelda, et ühe tõu piires on rohkem käitumuslikke erinevusi kui populatsioonis. Hinnagut looma käitumisele on õige anda indiviiditi, mitte sildistades tõugu,» sõnas Poopuu. Ka Siim Oja kinnitas, et mõne kindla tõu teisest agressiivsemaks pidamine on väär ja lisas, et agressiivset käitumist saab koertele ka õpetada ja omanik võib teadmatusest sellist käitumist premeerida ning kinnistada.