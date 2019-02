Päevakäpp: kaunitar Tikker otsib oma üht ja ainsat

Tikri minevik on olnud raske. Ta on kodust välja visatud ning pidanud mitmeid kordi elukohta vahetama. Kahjuks ei sobi see imeilusa kasukaga pea viieaastane kiisutüdruk teiste loomade ning väikeste lastega. Seetõttu peaks uus kodu olema kindlasti vaikne ja rahulik, kus Tikker saaks maid juhtida nii nagu õigeks peab.