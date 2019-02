Eesti loomapäästjate valmisolek abivajajaid aidata on Põhjamaadest paremgi

«Isiklike autode suur murekoht oli varasemalt seotud looma tervishoiuga, sest pehmeid materjale on pea võimatu desifintseerida ja seetõttu sattusid nakkusohtu ka lemmikloomad, keda autodes transporditi. Uutes masinates on viidud need ohud miinimumini,» ütles Loomapäästegrupi vabatahtliku töö peakoordinaator Katrin Lehtveer.