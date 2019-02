Päevakäpp: Andu suudab sinu tuju alati heaks teha

Kui peita maiuseid ja anda koerale käsk, et ta neid otsiks, ei lähe tal kaua aega, et kõik hea üles leida. Andule meeldib maiuse nimel vaeva näha ja seetõttu on talle maiuseid mõistlik peita natuke raskemini ligipääsetavatesse kohtadesse.

Kui Andu on ümbrusega tutvunud, on ta rahulik, kõnnib natukene eespool, kuid ei tiri rihma. Temaga jalutades peaks sul olema maiusekott kogu aeg käe ulatuses, sest kui talle ei meeldi ümbrus või mõni teine koer satub talle liiga lähedale, läheb Andu närviliseks ning maiused on sellises olukorras suureks abiks.

Andule ideaalne omanik on selline inimene, kellel on koera jaoks ALATI aega. Samuti peab ta olema kannatlik ja eelkõige sõbralik, kuna Andu on pidanud nii mõndagi läbi elama. Andule sobiks eelkõige elu maal, kus ta saaks mööda aeda ringi joosta, sest olgugi, et Andu kõnnib rihma otsas ilusti, meeldib talle rohkem vabalt ringi liikuda. Andu kohta on ka teada, et ta ei pruugi sobida hästi teiste koerte või lastega, kuid hea haldamise ja teadliku juhtimisega saab tema taluvust parandada. Andu positiivseteks omadusteks on suur koostöötahe ja kiire õppimisvõime.