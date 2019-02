Aita püstitada uus rekord: veebruaris saavad varjupaigast võetud kassid kaasa kingituse

«Kõige kindlam on kassi transportida selleks spetsiaalselt ettenähtud boksis. Nii on välistatud põgenemine kui kass ehmub,» rääkis Varjupaikade MTÜ projektijuht Anneli Matsi. «Hirmunud kass võib küüsi kasutades sülest lahti rabeleda või lahtiselt autos olles pugeda kuhugi ning põhjustada liiklusohtliku olukorra või siis hoopis autoukse paotudes punuma pista. Transpordiboks on vajalik riistapuu iga kassi elus — saab ju kassi selles toimetada igal aastal vähemalt üks kord veterinaari juurde, et lasta teha tervisekontroll ja vajalikud vaktsiinid,»