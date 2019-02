Maailma üksikuim konn leidis viimaks ometi armastuse

Enne kui bioloogid konna veebikohtingute maailma paiskasid, oli Romeo armastust oodanud kümme aastat. Romeo tutvustamisega loodeti tõmmata tähelepanu tema liigi täbarale olukorrale ning koguda raha missiooniks, mille abil talle kaaslasi leida loodeti. Romeo leidis Boliiviast 2008. aastal bioloog Arturo Muñoz. «Me teadsime juba varem, et selle konnaliigi olukord ei olnud positiivne ning seetõttu püüdsime me Romeo kinni, et ta vangistuses järeltulijaid saaks,» sõnas Muñoz. «Ent kahjuks ei leidnud me loodusest mitte ühtegi teist indiviidi.»