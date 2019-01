Päevakäpp: Rafael muutus lühikese ajaga pelglikust kutsast inimeste sõbraks

Kui enne ei lasknud Raffa ennast puudutada, siis täna on kõik teisiti. Talle meeldib, kui teda sügatakse rinna alt ja selja tagumise osa pealt ja ka tagumistelt kintsudelt. Enam ei karda ta inimesele silma vaadata, vaid on usalduslik. Rafael õpib väga ruttu uusi harjutusi ja kombeid — tunneb oma nime, annab mõlemat käppa, istub. Aina paremaks muutub kõrvalkõnd, hüpped barjääridele, maiustustest loobumine. Näidates tema suhtes üles headust ja hellust, muutub see koer ka ise aina paremaks.