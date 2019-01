Kui sa istud laua taha õhtusööki nautima ja sinu neljajalgne manab ette oma armsaima anuva pilgu, võib olla raske vastu panna kiusatusele talle midagi maitsvat poetada. See ei ole aga alati hea mõte, sest paljud toiduained on lemmikloomade jaoks lausa surmavalt ohtlikud. Millised need täpselt on, uurib saatejuht ja loomasõber Kertu Jukkum.