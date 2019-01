Viis põhjust, miks vältida elevantidega seotud turismiatraktsioone

Karjaelu jääb kaugeks unistuseks

Elevandid võivad olla vangistusse sündinud või röövitud loodusest. Kummalgi juhul ei saa neile keegi enne selga ronida, kuni nad ei ole emotsionaalselt ja vaimselt murtud. Sellise kurva saatusega elevandid on hukule määratud juba sünnist. Kuigi vabas looduses kaitsevad elevandiemad poegi hoolega ja noored elavad koos oma perekonnaga mitmeid aastaid (emased kogu elu ja isased kuni varajase teismeeani), võetakse ja viiakse elevandibeebid raevunud emade juurest minema, et nende vaim ja iseseisvus murda.

Kulisside taga lokkab julmus

Taltsutajad kasutavad jõudu ja domineerimistehnikaid, et elevante alistada ja neid hirmul hoida. Elevante lüüakse korduvalt raske terasest relvaga, mille ühes otsas on käepide, teises teravik ja konks. Et valusat karistust vältida, õpivad nad käskudele alluma. Kuigi elevandid on kohastunud elama perekonniti ja läbima koos suuri vahemaid, peavad nad vangistuse korral veetma elu kitsastes ahelates, lahus oma lähedastest ja sõpradest.

Iga pileti ostnud laadaline ja maailmarändur, kes valib ekskursiooni elevandi seljas, on selle halastamatu väärkohtlemistsükli eest vastutav.

Libavarjupaigad

Kambodžas, Tais, Vietnamis ja teistes Lõuna-Aasia riikides asuvad elevandilaagrid on kuulsad selle poolest, et üritavad avalikkuse ees jätta muljet, nagu päästaksid nad elevante ja pakuksid neile varjupaika, aga tegelikkus on sellest kaugel. Rahvusvaheline järelvalveorganisatsioon TRAFFIC on kogunud andmeid, mille kohaselt püütakse vangistusse metsikuid elevante, keda taltsutatakse seni, kuni nad on valmis kokkupuuteks inimhulkadega. Noored elevandilapsed võetakse emade juurest ja neid piinatakse, kuni nende vaim murdub ja nad alistuvad. Lõbusõitude vahelised pausid veedavad elevandid kitsastes ahelates.

«Myanmaris õpetatakse taltsutatud elevante metsikuid liigikaaslasi lõksudesse juhatama. Karja vanemad, kes teisi liikmeid kaitsevad, tapetakse, ning suurema väärtusega noorloomad võetakse kaasa. Nad transporditakse Tai-Myanmari piirialadele, kus nende vaim murtakse ja nad valmistatakse ette dresseerimiseks. Siis müüakse nad Tai turismitööstusele, ning nad veedavad oma elu hotellides või laagrites töötades,» seisab 2014. aasta raportis.

Oht inimestele

Ilma jäetud kõigest, mis annab nende elule tähenduse, võivad elevandid mõistuse kaotada ja amokki joosta, vigastades neid ümbritsevaid inimesi potentsiaalselt surmavalt. Mõne aasta eest sai Tais surma briti turist, kelle elevant lõbusõidu ajal seljast viskas.

Küll on küll