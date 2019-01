Eesti loobus seadusest, mis pidi keelustama karusloomafarmide pidamise. Karusnahaäri on väga tulus, mis tähendab, et loomanülgijad pole ümberõppest ja eriala vahetamisest huvitatud ning karusnahavastased plaanivad juba uut eelnõud, millega see küsimus lahendada, vahendab «Reporter».