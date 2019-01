Päevakäpp: pere poolt hüljatud Robi hiilgab vahva oskusega

2018. aasta sügisel õnnestus Robil pisteliselt osaleda Käpp ja Käsi koolitusprogrammis. Uute oskustena omandas Robi teadmise, et tema poole sirutuv käsi ei ole hirmus ning inimese poole pöördumine ja pilkkontakti otsimine on tore.

Robi on erakordselt peenetundeline ja võluv, kui temaga kontakt saavutada. Paraku peab selle kontakti loomiseks tulema impulss ikkagi inimeselt ja lähemate suhete loomiseks peab pisut vaeva nägema. Koer on inimesega tuttavaks saades sõbralik ja mänguhimuline, seega kõik eeldused koostööks on olemas. Käpp ja Käsi treeneritel oli temaga väga lihtne töötada.