Langenud elektriliin tappis Aafrika suurimas rahvuspargis mitmeid loomi

Kohaliku meedia teatel said esmalt surma kaelkirjak ja ninasarvik ning veidi hiljem kaks lõvi ja kaks hüääni, kes saabusid karkasse sööma ja said samuti elektrilöögi. Loomade surnukehad leidsid pargivahid, kes tulid tormikahjusid üle vaatama.

«Loomad hukkusid möödunud reedel rahvuspargi Skukuza piirkonnas,» sõnas Lõuna-Aafrika rahvusparkide ühenduse (SANParks) esindaja Isaac Pahla. Eile teatas ühendus sotsiaalmeedias, et lisaks kuuele elektrilöögi saanud loomale hukkus Krügeri rahvuspargis jaanuari jooksul veel neli looma. Kahe juhtumi puhul on tehtud kindlaks, et tegu oli salaküttide kätetööga ning ülejäänud kaks on hetkeseisuga uurimise all.