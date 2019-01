Austraalia kuumalaine on surmanud tuhandeid nahkhiiri

Nädalavahetusel andis Austraalia valitsus korralduse riigi kagupoolseimas osariigis Victorias alustada erakorralise operatsiooniga, et aidata piirkonna lendrebaste kolooniaid. Praeguseks on hukkunud enam kui 2000 nahkhiirt ja seda eelkõige seetõttu, et paljud nende looduslikud pelgupaigad on hävitatud. Nahkhiired on küll võimelised toime tulema lühiajalise kuumusega, ent pikemad kuumalained saavad neile tihtipeale saatuslikuks.