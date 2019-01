Teadlased: suur koer on väiksest targem, kuid mitte kõiges

Teadlased eesotsas Daniel Horschleriga Ameerika Ühendriikidest Arizona Ülikoolist väidavad oma uuringu põhjal, et suurtel koeratõugudel on näiteks parem lühiajaline mälu ja tugevam enesekontroll, vahendab ERR Novaator.

Suurematel koertel on ka suurem aju, kuid see ei ole teadlaste arvates lõplik seletus. Pigem tuleks otsest põhjust otsida millestki, millel on aju suurusega lihtsalt tugev seos, näiteks neuronite arvust või neuronite vaheliste ühenduste tihedusest. Samas täheldasid Horschler ja kolleegid, et näiteks koera sotsiaalne intelligentsus ei olene koera aju suurusest.