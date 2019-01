Päevakäpp: keerulisest elust pääsenud Karmen on uuteks seiklusteks enam kui valmis

Päris kindel on, et Karmeni isiksusel ei ole häda midagi, vaid ta on normaalne ilmselt jahikoera verega koer, mis tema energilisusele teatud nüansi lisab. 2018 aasta sügisel õnnestus Karmenil pisteliselt osaleda Käpp ja Käsi uute oskuste koolitusprogrammis. Karmen õppis paremini rihma otsas liikuma, võtma oma inimesega pilkkontakti ning liikuma väljasirutatud käe poole, et jalutaja saaks talle kergesti jalutusrihma kaelarihma külge kinnitada.