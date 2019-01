San Diego SeaWorldis suri terve elu vangistuses elanud mõõkvaal

Loomade kannatuste vähendamisele pühendatud mittetulundusühingu Animal Welfare Institute spetsialist Naomi Rose sõnas väljaandele Orlando Sentinel, et Kayla surm vaid 30 aasta vanuselt on ebanormaalne ning isegi vangistuses on mõõkvaalad võimelised elama vähemalt 50-aastaseks eeldusel, et nende eest korralikult hoolitsetakse.