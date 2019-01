Video: loomaaiast põgenenud punane panda käis uudistamas ümberkaudseid aedu

«Meil on hea meel teatada, et Amber jõudis ohutult Belfasti loomaaeda tagasi,» sõnas loomaaia juhataja Alyn Cairns. «Me saime kohalikelt elanikelt hulganisti vihjeid, mis aitasid meil Amberi täpse asukoha kindlaks teha.»

Selgus, et panda põgenemisele aitas kaasa voolukatkestus aedikut ümbritsevas elektriaias. Aedik on nüüdseks põhjalikult üle vaadatud, vead parandatud ja pandatüdruk Amber läbis tervisekontrolli, mille käigus tehti kindlaks, et ta polnud end mingil moel vigastanud.