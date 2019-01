Harjumaal mahajäetud laudas hinge vaakunud koer jäi ellu tänu kiirelt reageerinud abistajatele

Alaveres oldi kõhna, tudisevat ja värisevat koera hulkumas nähtud juba päevi. Miskipärast ei kiirustatud temast kohe teatama ühelegi loomapäästeorganisatsioonile ning see viivitamine oleks võinud koerale maksta elu. Viimaseid jõuvarusid kokku võttes leidis koerake viimaks koha ühe talu juures mahajäetud laudahoones. Sinna Karme ja Kaija talle järele läksidki.

Karme sõnade kohaselt oleks võinud jääda veel pool tundi kauem ootamist sellele õnnetule viimasteks minutiteks siin maises elus. Lauta sisenedes oli näha, et loom oli esiti üritanud teha endale mingit pesa soojustusvillast, mida oli proovinud katki tõmmata. Viimaks oli ta pugenud kõrgemal asuva põhuhunniku sisse ja jäänud sinna vaikides lamama. Õues oli sel hetkel juba 24 kraadi külma.

Kaija hüüdis koera, kuid too ei liigutanudki. Naised ronisid koerakese juurde ja alles siis suutis loom veidi reageerida — tõstis vaikselt korraks pead ja pani selle maha tagasi. Abistajatele oli selge, et kiirabisse viimisega ei tohi viivitada minutitki. Kogu päästeoperatsiooni saatis aga talus elava vanainimese närviline kurtmine, et koer olevat tema villa ära rikkunud.

ELL-i vabatahtlikud sellest ennast heidutada ei lasknud ja Karme sõitis viivitamatult koeraga Tallinna suunas loomade kiirabisse. Teel Tallinna oli Karmel mitmel korral tunne, et looma hingetõmbed jäävad viimasteks, sest hingamise asemel kostus aeg-ajalt imelikku korinat. Samuti oli näha ninast tulevat verist eritist.

Kiirabisse jõudes nentisid ka arstid, et loom on suures vedelikupuuduses ja väga pikalt nälginud. Tema kehal oli suur vana haav, mis oli mädanema läinud ja koer värises kontrollimatult. tema hingamine ei olnud korrektne, ninast tuli verist eritist ja hambad olid hullus olukorras. Loomulikult andis ELL nõusoleku teha kõik vajalikud protseduurid, uuringud ja ravi, et loomale eluvõimalus anda.

Mädapaise kehal avanes iseenesest, see puhastati ja määrati antibiootikumid. Koera eesnääre oli suurenenud ja tegi loomale kindlasti suurt valu. Ka seda asuti ravima ja õnnetut neljajalgset hakati turgutama tilga all. Vaene loom oli nii väsinud, et jäi juba protseduuride ajal norinal magama.

Karmest jäi kiirabiarstide alla kehvas seisus loom ja lootus, et koer öö üle elab, oli pea olematu. Imelisel kombel oli kutsal hommikuks parem olla ning ta suutis omal jõul süüagi. Koeral ei ole kiipi ja sestap ei tea keegi tema omanikku ega nime. Kuna tegemist on isase vanema kutsuga, siis sai ta nimeks Arno ja suupäraselt kutsuvad arstid teda Ronniks. Kiirabis selgus ka, et Ronni on äärmiselt sõnakuulelik koer ja on maiuste nimel nõus trikke näitama.

ELL otsib nüüd kedagi, kes saaks Ronnile esimesel võimalusel pakkuda tubast hoiukodu. Koer on äärmiselt sõbralik ja ilmselt magab enamuse ajast. Hoiukodupakkuja peaks hakkama saama ka haava hooldamise ja rohtude andmisega. Kindlasti peab Ronni olema soojas toas, sest nälginud koeral pole endal mingit kaitset külma vastu.

Kui sina saad ja tahad pakkuda Ronni hoiukodu, võta ELL-iga ühendust aadressil info@loomakaitse.eu või läbi Facebooki. Kahjuks ei saa abistajaid kiirabiteenuseid tasuta ning ka edasine hooldamine vajab finantse. Lisaks Arnole on ELL-i hoole all palju abivajajaid ja seetõttu ootavad vabatahtlikud võimalusel ka rahalist toetust, et neljajalgseid ka edaspidi aidata.