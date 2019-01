Päevakäpp: haruldased Nemo ja Neko on sünnist saati kodu oodanud

Kassipoisid said päästetud eelmisel suvel Ida-Virumaalt ning sellest ajast alates on nad Kasside Turvakodu vabatahtlikele iga päevaga aina sügavamale südamesse pugenud. Nende kohta võiks öelda vennad lõvisüdamed, sest just seda nad on — julged, südamlikud ja ääretult sõbralikud!

Just nemad on need, kes hommikuti nurrumootori põrina saatel vabatahtlikku tervitama tulevad, vabatahtliku jalgu hõõruvad ning paikäsi peamüksudega tervitavad. Nemo ja Neko on ka suurepäraselt selgeks õppinud süles magamise kunsti ning tahaksid väga sinu südame lähedal koos nurru põristada! Oh, kui väga nad sooviksid olla armastatud — ühes kodus ja kahekesi koos.