Päevakäpp: terane Kipper paneb inimese end eriliselt tundma

Suurem osa kassitoa vabatahtlikest ei tea sellest midagi — nende jaoks on Kipper üsna tavaline inimestesse teatava umbusuga suhtuv tänaval sündinud kass. Aga kui kassituppa siseneb Kipperi lemmikinimene, leiab ta viiekümne kassi hulgast ilma vaevata üles selle silmapaari, kes ta kohe ära tundis. Kipper hoiab vabatahtlikuga silmsidet terve kassitoas viibimise aja, liigub temaga kaasa, hoiab ta lähedusse ja ootab õiget hetke. Ta teab, et selle inimese käes on alati peidus talle midagi head.

Nii on Kipper inimese positiivset lähedust pikka aega tundma õppinud. Maiustuste abil on hirmunud kassist saanud inimestega kontakti otsiv julge kass.Ta on inimese suhtes küll veidi ettevaatlik, kuid nende lähedus on talle igapäevane. Ta teeb väga selgelt inimestel vahet ning on valmis oma usaldusepiire nihutama mõne üksiku inimese suhtes, kes teda hästi kohtleb. Päriskodus hakkaks ta tõenäoliselt öösiti pugema sinu juurde sooja ning harjuks tasapisi ära sellega, et diivanil pikutav inimene on täiesti ohutut sorti kiskja, kelle külje all on täitsa mõnus vedeleda.