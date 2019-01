Päevakäpp: südikas Annu on lühikese ajaga läbinud suure muutuse

Enam ei ole Annu vaikselt ja nähtamatult pesas, vaid nüüd annab ta endast kohe tulijale teada. Õrna, kuid nõudliku häälega teatab kassitirts, et tema on siin, tahab tähelepanu ning head ja paremat nosida. Kõige suurema sära sütitab nurrumootori silmis muidugi toit, olgu selleks kanafilee või krõbinad.

Iga päevaga õpib Annu inimest aina rohkem tundma ning juba praegu on ta saanud tunda pehme paituse võlujõudu. Ilmselt on Annu nakatunud paisõltuvusega, mis nüüd iga päevaga aina rohkem süveneb. Turvakodu vabatahtlikud leiavad, et Annu paisõltuvusele aitaks hästi kaasa üks soe, hooliv ja armastav perekond, kes kassitirtsu päevast päeva hellitaks.