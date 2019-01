Vahva galerii: mänguhimulised pandapojad vallutasid üksteise võidu puid

Piltide autor, Iisraeli fotograaf Dafna Ben Nun, külastas hiljuti Hiinas Sichuanis asuvaid pandakeskusi. Ühes neist sattus piltnik peale mängulusti täis pandapoegadele, kelle veiderdamised vägagi armsaks kujunesid. Dafna sõnas, et just pandapojad olid need, kelle jälgimist ta enim ootas ning nähtu pakkus talle palju rõõmu.