Aita abivajajaid: Pesaleidja suurim kasside hoiukodu on sattunud raskesse olukorda

Osad hoiukoju saabunud saabunud kassid on tänaval veedetud aja poolt räsitud ja haiged ning vajavad hädasti veterinaaride abi ja ravi, et nende elukvaliteet paraneks. Kõik hiirekuningad peavad läbima parasiiditõrje, saama aeg-ajalt toidulisandeid ning haigetele kassidele tuleb vabatahtlikel abistajatel sööta ravitoitu, ravimeid ja immuunsust tõstvaid vitamiine. Hädas loomade abistamine on suur töö, ent sellega kaasnevad ka suured kulutused, mis ühele annetuste toel tegutsevale organisatsioonile vahest üle jõu käivad. Seetõttu paluvad Pesaleidja vabatahtlikud nüüd abi, et tasuda viie kassi 300-eurone raviarve.

Kiisu Brital on neerud haiged, ta saab ravitoitu Renal ja toidulisandit Renal cat. Tikker on astmaatik, kui köha hood ägenevad siis tuleb alustada hormoonravi. Ta saab toidulisandeid, mis laiendavad bronhe, et Tikker saaks kergemini hingata. Need aitavad olukorda kontrolli all hoida. Lis Lottel on pisarakanali vigastus, mistõttu vajab ta igapäevaselt silmatilkasid, Pätu vajab aga seeneravi. Pisikese Täpi vereproovi vastus näitas, et kiisulapsel on põletik ja lisaks sellele ka seedehäired. Täpp vajab toidutalumatusega kiisudele mõeldud eritoitu ja seedeensüümide lisamist toidule, lisaks antibiootikumiravi.

Iga väiksemgi panus loeb ja iga sent aitab hoiukodukassidel kosuda ja annab neile lootust, et tervis saab sedavõrd korda, et keegi saaks neile päriskodu pakkuda. Aitäh, et aitad aidata!