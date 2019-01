Päevakäpp: inimesi armastav Pantrike igatseb isikliku paitaja järele

Just seesugune Pantrike ongi — käpakesi sõtkuv, peamükse jagav ning pehmeid paitusi nooliv hurmur. See väike karvakera igatseb endale väga ühte armastavat ja hoolivat päriskodu, kus paikätest ning tähelepanust kunagi puudu ei tuleks. Tema arvab, et tema kodus võiks olla palju paikäsi - pisikesi ja suuri. Just seesuguseid pisikesi paikäsi, kes pärast koolist koju jõudmist viitsiks temaga mõned mängutiirud teha ning seejärel pehmete paituste saatel üheskoos koolitükke tegema hakata.

Talle meeldiksid ka suured paikäed, mis õhtul pärast pisikeste pereliikmete magamaminekut veel omalt poolt silitaksid ja hellitaksid. Need suured paikäed kinnitaksid talle igal õhtul, et tema on selle pere arendamatu liige ja nurruv hing, kes pisikesed ja suured oma nurrupõrinaga kokku liidab.