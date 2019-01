Riigikogu ees toimunud karusloomade mälestusaktsioon päädis korrakaitsjate sekkumisega

Save Movement Estonia esindajate sõnul oli see kurb päev kõigi jaoks, kes hoolivad loomadest ja leiavad, et ärilised kaalutlused ei peaks olema üle eetilistest. «Otsuse tagajärjel kannatavad aga kõige enam loomad, kes on määratud edasi elama kitsastes raudpuurides ning kes surmatakse vägivaldsel viisil vaid selleks, et rahuldada inimeste edevust ja saada tutiks mütsil või ääriseks sallil,» seisis loomakaitsjate avaldatud teates.