Eestis hoogu koguv programm paneb kinnipeetavad varjupaigakoeri treenima

Tänaseks on programmi testitud kolm korda, kahel korral Tallinnas ja ühel korral Tartus. Esimene vastukaja on olnud positiivne — programmi lõpetanud osalejad on välja toonud, et see on esimene kord vanglakaristuse jooksul, mil nad saavad ise midagi head ja kasulikku teha. Samuti on kinnipeetavad hinnanud võimalust koertega aega veeta, neile uusi oskusi õpetada ja ise seejuures samuti uusi teadmisi ja oskusi omandada.