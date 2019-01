Eesti loomapäästjad õpetavad: kuidas loomi ja linde külmade ilmadega aidata

Lühikarvalised koerad ja kassid on pakasele eriti tundlikud ning neid on soovitav õue üldse mitte lasta. Jalutuskäikudel tuleb jälgida loomade käitumist — kui loom väriseb, on närviline või hoiab käppasid kordamööda üleval, on viimane aeg koju tagasi minna. Autojuhtidel palutakse enne masina käivatamist vaadata ka kapoti alla, et seal poleks soojemat küljealust otsima läinud kasse.

«Kutsikad ja vanad koerad ei suuda kehatemperatuuri hästi hoida,» ütles Loomapäästegrupi vabatahtliku töö peakoordinaator Katrin Lehtveer ja lisas, et ka haiged koerad kuuluvad riskirühma, kellele tuleb rohkem tähelepanu pöörata. «Koera heaolu külmal ajal sõltub lisaks käredale pakasele veel paljudest asjadest alustades karvkatte eripärast, tuulest, niiskusest, toitumisest ja aktiivsusest ning kõigi nende faktoritega peavad loomaomanikud ka arvestama, et tagada oma hoolealusele võimalikult normaalne olemine.»

Loomapäästegrupi eestvedaja Heiki Valneri sõnul on omadega väga hädas õues lühikese keti otsas virelevad ja olematutes kuutides elama sunnitud koerad. «Eestis on kuutidele juba ammu kehtestatud kindlad nõuded, aga vaatamata sellele elab veel tuhandeid koeri üle-eelmise sajandi arusaamiste kohaselt. Veterinaar- ja Toiduametil pole ressurssi, et operatiivselt kohale jõuda ja külmunud koeri nähes soovitan pöörduda pigem vabatahtlike mittetulundusühingute kui riigiametnike poole.»

«Põllumajandusloomadele tuleb tagada varjumisvõimalus ilmastikutingimuste eest ja hoida rohkem ka nende tervisel pilk peal,» lausus aastaid loomakasvatusega tegelenud Riina Pernau, kes koordineerib vabatahtlike tööd Saare- ja Muhumaal. «Loomapäästjana võin kinnitada, et paljud loomaomanikud sellele tähelepanu ei pööra ning probleeme on isegi söögi ette andmisega, külmumata vee tagamisest rääkimata.»