Riigikogu hääletas karusloomafarmide keelustamise vastu, loomade eestkostjad esitavad eelnõu uuesti

Eestis karusloomafarmide vastast kampaaniat eestvedav loomade eestkoste organisatsioon MTÜ Loomus tõdeb, et lõpptulemus oli küll seekord oodatav, kuid rõõmustab, et karusloomafarme mittepooldavate saadikute arv on tõusnud ja häältevahe oli seekord kõigest 3 häält. Loomus lubab, et eelnõu jõuab ühena esimestest kindlasti ka uue Riigikogu koosseisu lauale.

«Riigkogus on üha enam liikmeid, kes mõistavad, et karusloomafarmide keelustamine on nii loomade, keskkonna kui ka inimeste heaolu arvesse võttes ainus lahendus,» ütles Loomuse juhataja Kadri Taperson. «Samasugune on tendents ka ühiskonnas, nii Eestis kui mujal maailmas. Just seepärast saan kinnitada, et karusloomafarmide keelustamise teema ei kao, vaid võimeneb üha enam.»

Tapersoni sõnul on ettevalmistused eelnõu taasesitamiseks juba käimas ja valimiskompassi küsimused uude Riigikogusse kandideerijatele valmis. «Hoolimata sellest, milline on järgmine riigikogu koosseis, on hääletamise uuesti algatamine üsna lihtne. Digiallkirjadega tuhande nime kogumine, sest just niipalju on ametlikult kollektiivseks pöördumiseks tarvis, võtab loomade eestkostjatel tõenäoliselt aega mõne päeva, inimesed on loomade pärast juba harjunud meeleavaldustel käima, meedia lahkab meeleldi nii olulist teemat ja ainukesed, kes märgiliseks otsuseks juba praegu valmis ei ole, on pooled riigikogu liikmed, karusloomakasvatajad ise ja nende vanadest traditsioonidest kinni pidavad toetajad,» lisas Taperson.

Loomuse poolt tellitud Kantar Emori uuringu kohaselt ei poolda 69 protsenti Eesti inimestest loomade kasvatamist ning hukkamist farmides karusnaha saamise eesmärgil. Rahvusvaheline petitsioon karusloomafarmide keelustamiseks Eestis on kogunud üle 50 300 allkirja