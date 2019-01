Päevakäpp: sülekass Jens ei ole oma õiget inimest veel kohanud

Kasside Turvakodu imearmas hoolealune Jens on küll seesugune kass, kelle kohta saab uhkusega öelda, et tegu on ühe imelise kassiga. Ta on täpselt parajalt mänguhimuline, mõnusalt paitusi armastav ning armsalt sülemaias. Oh, kui Jens saaks, siis veedaks ta enamiku oma päevadest inimese süles — nurrumootor põristamas ja pehmed käpad sõtkumas. Ise naudiks ta põsesilitusi ning kõhupaitusi..