Julmur kostitas Tallinnas haavlivalanguga luike

«Tekib kurbus ja tühjus ja häbitunne,» kirjutas Meikar sotsiaalmeedias. «Isegi minul, kuigi ma polnud sellele linnule midagi teinud, oli häbitunne inimesena, sest ma esindasin inimest.» Meikar nentis aga, et linnu laskja peale ta viha ei kanna, sest too ei pruugi tehtut mõistagi. «Tal puudub kontakt reaalsusega ja tegelike tagajärgedega,» leidis loomapäästja. «Ta reaalselt ei saa aru, see on tema jaoks justkui arvutimäng, mitte elu ja valu.»