Tagurpidi käppadega sündinud koerapoiss Milo läbis elumuutva operatsiooni

Koerapoiss Milol olid sündides mõlemad küünarnukid liigesest väljas, mis tähendas seda, et tema esikäppade padjad oli keeratud ülespoole. Doktor Erik Clary sõnul on selline seisund väga haruldane. Clary on veterinaar olnud 27 aastat, kuid ta on selle aja jooksul puutunud kokku ainult kolme taolise juhtumiga.