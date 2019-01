Päevakäpp: kolm aastat oodanud Dreamy tahab olla kellegi isiklik kaisukass

Miks on nii, et osad varjupaigakiisud leiavad endale ruttu kodu samas kui teised ootavad seda aastaid ja ka siis pole ühtegi kodupakkumist? Nii on juhtunud Dreambelliga, kes on hea ja armas kass, aga silma ei jää kellelegi. Ta on küll tavaline triibik, aga see-eest ju nii armas ja südamlik.