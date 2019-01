Imearmas vaatepilt: pisike pingviin harjutas kraanikausis ujumist

Kuigi pingviinipoegadel on kaasasündinud ujumisoskus, lasevad talitajad neil seda siiski igaks juhuks esmalt kraanikausis demonstreerida. Peale seda võivad pingviinitibud ujuma minna aediku siseruumides asuvasse väikesesse basseini ning seejärel lubatakse nad lõpuks ka välisaedikusse teiste kaaslaste juurde.

Kõik 2018. aasta lõpus ja 2019. aasta alguses Marylandi loomaaias sündivad pingviinid saavad nime raamatutegelaste järgi — Coraline'i nimi on pärit kirjanik Neil Gaimani samanimelisest raamatust. Lisaks Coraline'ile on hiljuti ilmavalgust näinud tibud nimedega Gatsby, Zorro ja Knightley ning neid tuleb veelgi juurde. Varasemalt on loomaaed pingviinidele nimesid pannud kalade, kuulsate teadlaste ja kosmosega seotud objektide järgi.