Maailma armsaimaks tituleeritud koer suri 12 aasta vanuselt

Eelmisel aastal suri Boo kaaslane Buddy ning koerte perenaine Irene Ahn leidis, et sõbra kaotamine mõjus Boole hävitavalt. «Peagi pärast Buddy surma hakkasid Bool esinema südameprobleemid ning ma arvan, et tema süda sõna otseses mõttes murdus Buddy lahkumise järel,» kirjutas Ahn laupäeva varahommikul Facebooki postitatud teates. «Ta suutis veel aasta vastu pidada, ent nüüd jõudis kätte ka tema kord minna. Ma usun, et Boo ja Buddy kohtusid üksteisega taas taevas.»