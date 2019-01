Raamatukogust pubideni välja: seiklejahingega kass Bruno jõuab kõikjale

Rudi sõnul on Bruno süles koju toimetamine eriti naljakas seetõttu, et tegemist on ikka üsna suure ja raske kassiga. «Mõnikord pean ma inimestele kinnitama, et tegemist on minu kassiga ja ma ei ürita teda varastada,» tunnistas Rudi. Kunagi elas Bruno farmis ning Rudi kahtlustab, et sealt on pärit ka tema uudishimu. Nüüd jagab 25-aastane Rudi oma kassi huvitavaid seiklusi ka Facebookis.