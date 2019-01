Loomaaiast varastatud pingviinid leiti üles

Pingviinid tagastati loomaaeda ning kuriteos kahtlustatavana on võetud vahi alla 23-aastane noormees.

Politseiametniku sõnul ei uskunud ta, et tõepoolest nad pingviinid eest leiavad. Ta on õnnelik, et saab seda lugu kunagi oma lastelastele rääkida.