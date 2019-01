Usu või mitte — alpakad tunnevad end Eesti talves hästi

«Lund võtavad rahulikult, külm neile liiga ei tee. Tegelikult võiksid nad kogu aeg väljas olla, aga kuna meil on siin kari susisid, siis ma panen nad öösel sisse. Tahaks magada rahulikult,» rääkis ERRile Imre Heinsaar, kes on Eesti üks suuremaid alpakakasvatajaid. Eestis on teadaolevalt 15 alpakakasvatajat, kelle karjas on kokku 240 looma.