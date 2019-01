Julmur jättis 11 kassi kinniteibitud kastidesse surema

Et vältida kasside põgenemist, tegid loomakaitsjad karpidesse esmalt väikesed avad ning transportisid need seejärel lähedalasuvasse loomakliinikusse, kus kassid lõpuks välja lasti. Kassidel vedas, et nad kiirelt avastati — hapnikku oleks nende jaoks jätkunud vaid mõneks tunniks.

Neljajalgsed ei tundnud päästjate ees mingisugust hirmu ning kuna tegu on sõbralike loomadega, elasid nad tõenäoliselt varem kodukassielu. Kliinikus vaadati kasside tervislik seisund üle, nad vaktsineeriti ja kiibistati. Esialgu jäävad päästetud kiisud loomakaitsjate hoole alla ning peagi hakatakse neile otsima uusi kodusid. Eile andis organisatsioon sotsiaalmeedias teada, et juhtum on saanud ääretult suurt vastukaja ja seetõttu on tõenäoline, et kõik hiirekuningad leiavad endale kiirelt uued pered.