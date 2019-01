Fotod: Vladimir Putini koerakollektsioon täienes veel ühe vahva neljajalgse võrra

Šarplaninaci koera turjakõrgus võib ulatuda kuni 70 sentimeetrini ning tegemist on väga vastupidava tõuga.

Varem oli Putinil pikka aega labradori retriiver Konni, kelle kinkis presidendile Sergei Šoigu. Praegu on Putinil kolm koera: Bulgaaria lambakoer Buffy, Jaapani akita tõugu Yume ning Kesk-Aasia lambakoer nimega Vernõi. Kõik need neljajalgsed on saadud kingiks välisriikide riigipeadelt.