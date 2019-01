Päevakäpp: stressis Luna vajab kiiresti kodusoojust

Vabatahtlikud mõtlesid, et Luna on veel stressis ning küllap juba järgmisel päeval teeb temagi oma konservikausiga puhta töö. Teisel hommikul turvakodusse saabudes olid kausid taas puutumata. Ka kolmandal päeval oli lugu sama. Mure vabatahtlike südametes hakkas paisuma. Miks Luna ometi ei söö?

Lunaga kiirustati loomaarstile, tehti kõikvõimalik testid, et teada, mis küll pisikest Lunat vaevab, kuid tema analüüside tulemused olid nii head, et teeksid paljudele teistelegi kassidele silmad ette. Jäi üle vaid üks diagnoos — Luna on turvakodus stressis ning keeldub söömast. Turvakodu vabatahtlikud on seda ju varemgi näinud ning teavad, et sellistes olukordades tuleb kiiresti tegutseda.